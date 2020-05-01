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Медведев допустил корректировку трудового законодательства после пандемии
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Медведев допустил корректировку трудового законодательства после пандемии

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Пандемия инфекции может идти волнами, новые формы занятости станут в этих условиях более востребованы. Об этом заявил в пятницу, 1 мая, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

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«Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений», — сказал он в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства. По его словам, нужно будет детально проанализировать происходящее, отмечает «Интерфакс».

После анализа опыта, который складывается в настоящее время, надо будет вернуться к корректировке трудового законодательства. Оно должно быть не просто более современным, а отвечать вызовам, с которым столкнулась Россия в 2020 году, объяснил Медведев.

В середине марта сообщалось, что в России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости. Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса.

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По состоянию на 1 мая число зараженных COVID-19 в стране составило 114 431 человек. За весь период эпидемии умерли 1169 пациентов, полностью вылечились 13 220.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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