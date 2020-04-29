В России утвердили временные правила работы вахтовиков из-за COVID-19

Правительство России утвердило временные правила работы вахтовым методом в период борьбы с распространением коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина в среду, 29 апреля.

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые временные правила работы вахтовым методом», — сказано в документе.

Региональным властям рекомендовано оказывать содействие организациям, применяющим вахтовый метод работы, в медобслуживании, оказании услуг связи и пр.

Продолжительность вахты может быть увеличена не более чем на три месяца. Должны соблюдаться требования к продолжительности рабочего дня не более 12 часов и длительности еженедельного отдыха.

К работе новоприбывших вахтовиков допустят только после 14-дневной изоляции. Если у работодателя нет для этого помещений, то ее прохождение должно осуществляться в ближайших обсерваторах.

Постановление вступило в силу и действует до 31 декабря.

23 апреля сообщалось, что горняки, строители и другие специалисты, работающие вахтовым методом, в случае вынужденного простоя из-за коронавируса получат только две трети от обычного заработка.