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В Москве на поддержку социальной сферы направили 110 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения, системы здравоохранения и городского хозяйства. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в пятницу, 1 мая.

Решение было принято по поручению мэра города Сергея Собянина в связи с ограничениями из-за коронавируса. Как сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, общий объем расходов на социальную сферу в этом году составит более 1,7 трлн рублей.

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Так, на выплаты москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, которые соблюдают режим самоизоляции, выделено 7,6 млрд рублей. Более 5 млрд выделено на дополнительную адресную поддержку тех москвичей, которые лишились работы из-за коронавируса.

«Помимо федерального пособия по безработице, москвичам выплачивается региональная компенсация. В результате общая сумма ежемесячного пособия в столице составляет 19,5 тысячи рублей на человека», — сказано в сообщении.

Также Ефимов отметил, что более 77 млрд рублей направлено на поддержку здравоохранения, включая строительство и перепрофилирование больниц для инфицированных, а также мероприятия по профилактике и поддержке медицинских работников и пр.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, 5,4 млрд направлено на дезинфекцию объектов дорожного хозяйства, многоквартирных домов и других объектов, а также закупку дезинфекторов.

30 апреля французский эксперт отметил успехи Москвы по соблюдению мер безопасности во время пандемии.

Он подчеркнул, что не в каждом метро планеты моют тоннели дезинфицирующими средствами в отличие от российской столицы, а билетная система в городе практически не имеет аналогов по масштабам и функциональности.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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