Renault выпустит новое поколение кроссовера Kadjar

Французский автопроизводитель Renault планирует во второй половине 2021 году вывести на рынок кроссовер Kadjar нового поколения. Об этом 1 мая пишет Autocar.

По данным издания в основу новинки ляжет модульная платформа CMF-C, на которой также построены кроссоверы Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander.

Внешне Renault Kadjar будет напоминать модель первого поколения. При этом дизайнеры полностью переработают салон. На передней панели появится большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Кроме того, покупатель сможет подобрать подходящий вариант отделки интерьера.

Что касается двигателей, то новый Renault Kadjar получит гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового бензинового агрегата и электромотора. Ее суммарная мощность составит 160 л.с.

10 марта сообщалось, что Renault в первой половине 2020 года представит на российском рынке обновленный кроссовер Kaptur.