Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Пензенской области разрешили работу автосервисам и автомойкам
Экономика
Цены на нефть выросли в день вступления в силу соглашения ОПЕК+
Общество
Собянин пообещал возвращение спокойной жизни в Москву
Наука
ФМБА зарегистрировало тест-систему на антитела к коронавирусу
Общество
Медведев допустил корректировку трудового законодательства после пандемии
Общество
В Москве началась шестая масштабная дезинфекция
Сюжет:

Глава Буйнакска заразился COVID-19

0
Фото: Администрация города Буйнакск
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирус нового типа диагностирован у главы города Буйнакска Исламудина Нургудаева. Об этом политик сообщил 1 мая на своей странице в Instagram.

Из-за одного теста: что изменится с уходом премьера на самоизоляцию
Действующий глава кабмина мог заразиться от кого-то из своего окружения

«Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат», — констатировал он.

По словам чиновника, он по предписанию Роспотребнадзора вынужденно уходит на самоизоляцию. Администрация города, уточнил Нургудаев, продолжит работу в штатном режиме.

Общаться с коллегами в условиях самоизоляции мэр Буйнакска будет по телефону и видеосвязи. Временное исполнение обязанностей главы возложено на первого заместителя Исаева Шамиля Магомедкамиловича.

к

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 7933 человек, общее число зараженных COVID-19 в стране составило 114 431. С начала пандемии умерли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве за сутки вылечились более 600 пациентов с коронавирусом
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020