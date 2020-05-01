Глава Буйнакска заразился COVID-19

Коронавирус нового типа диагностирован у главы города Буйнакска Исламудина Нургудаева. Об этом политик сообщил 1 мая на своей странице в Instagram.

«Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат», — констатировал он.

По словам чиновника, он по предписанию Роспотребнадзора вынужденно уходит на самоизоляцию. Администрация города, уточнил Нургудаев, продолжит работу в штатном режиме.

Общаться с коллегами в условиях самоизоляции мэр Буйнакска будет по телефону и видеосвязи. Временное исполнение обязанностей главы возложено на первого заместителя Исаева Шамиля Магомедкамиловича.

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 7933 человек, общее число зараженных COVID-19 в стране составило 114 431. С начала пандемии умерли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

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