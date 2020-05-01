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В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отставке премьер-министра Михаила Мишустина после его выздоровления от коронавируса.

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«Это ерунда», — процитировало представителя Кремля «РИА Новости».

Накануне Мишустин в режиме видеосвязи сообщил президенту РФ Владимиру Путину о положительном результате на COVID-19 накануне. Он назвал Андрея Белоусова в качестве исполняющего обязанности главы правительства в свое отсутствие. Глава государства поддержал премьера и назначил Белоусова врио премьера.

Мишустин также попросил россиян относиться к инфекции и ее распространению «максимально серьезно», добавляет «Газета.ру». Правительство РФ продолжит работу в обычном режиме, подчеркнул заболевший премьер-министр.

1 мая стало известно, что в России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 7933 человек. С начала пандемии общее число зараженных COVID-19 в стране составило 114 431 пациент, погибли 1169 человек, полностью вылечились 13 220 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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