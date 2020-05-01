В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции

Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области. Об этом сообщили в региональном главке полиции.

Основной версией произошедшего назван суицид. «На место происшествия выехали сотрудники по работе с личным составом УМВД по Амурской области во главе с начальником инспекции по личному составу», — сообщает «Интерфакс».

Начальником УМВД области генерал-майором полиции Константином Носковым по факту смерти сотрудницы полиции назначено проведение служебной проверки.

29 апреля следователи начали доследственную проверку по факту смерти начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского. Его тело обнаружили в здании ГИБДД на улице Стрелка. По данным РЕН ТВ, правоохранитель покончил с собой в рабочем кабинете.