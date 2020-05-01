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В Москве дворника вытолкнули из окна общежития

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На севере Москвы неизвестный вытолкнул из окна общежития дворника, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы в пятницу, 1 мая.

В полицию поступило сообщение о падении человека из дома в 3-м Михайловском переулке. Мужчину госпитализировали с множественными травмами. Выяснилось, что между дворником и незнакомцем произошел конфликт, после которого последний вытолкнул пострадавшего из окна второго этажа.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»)», — сообщили ТАСС в ведомстве.

26 апреля сообщалось, что заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве. От полученных травм женщина скончалась. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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