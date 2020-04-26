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Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 24 апреля в больнице на юге Москвы. В момент трагедии женщина пребывала в отделении, перепрофилированном для лечения больных COVID-19.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 26 апреля сообщалось, что исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна медицинского учреждения. Сейчас доктор находится в реанимации. Медики не делают прогнозов.

25 апреля стало известно, что в ближайшее время будет перепрофилирована часть стационаров для размещения зараженных коронавирусом и общее число коек в столичных медучреждениях увеличится до 20 тыс.

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