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ФМБА зарегистрировало тест-систему на антитела к коронавирусу

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило регистрационное удостоверение для определения антител к коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации 30 апреля.

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«Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России получил государственную регистрацию на разработанную тест-систему для определения антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», — сказано в сообщении.

Тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов, который нацелен на выявление иммуноглобулина класса G.

«Именно иммуноглобулины класса G помогают уничтожать антигены до полной победы над инфекцией и в дальнейшем продолжают циркулировать в крови человека, обеспечивая иммунитет к повторному заражению», — отмечается в сообщении.

Обнаружение антител позволит отслеживать тот период времени, за который вырабатываются антитела в организме, и процесс разрешения болезни.

Как отметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, в неделю планируется выпускать до 100 000 таких тест-систем. Опытное производство находится в Одинцово.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские тестовые системы, определяющие наличие коронавирусной инфекции, лучше многих зарубежных аналогов.

В этот же день Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 3,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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