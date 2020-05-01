Умер зампредседателя Совета министров Крыма

В пятницу утром скончался заместитель председателя правительства Республики Крым Павел Королев. Об этом 1 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня рано утром скончался наш коллега – заместитель председателя Совета министров Королёв Павел Эдуардович», — цитирует главу региона «Крым Информ».

По словам Аксенова, Королев приехал в Крым из Москвы и сделал для республики очень многое. О причинах смерти Королева информации не приводится.

Королев родился в Москве в 1960 году. Окончил финансово-экономический институт. С 1996 года по 2002 был главой представительства Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России в Германии, позже работал первым заместителем генерального директора, финансовым директором московского Центра международного сотрудничества Правительства Москвы.

В 2004 Королев стал заместителем директора Департамента имущественных отношений и реформирования Министерства транспорта РФ. С 2012 занимал должность заместителя министра экономического развития России, курировал вопросы земельных отношений и гражданского оборота недвижимого имущества.

С декабря 2016 Королев работал заместителем главы Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым.