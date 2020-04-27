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В «Металлоинвесте» подтвердили смерть Варичева

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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В компании «Металлоинвест» в понедельник, 27 апреля, подтвердили «Известиям» информацию о смерти генерального директора холдинга Андрея Варичева.

В сообщении компании отмечается, что Варичев ушел из жизни после тяжелой болезни.

«Ушел блестящий руководитель, волевой профессионал и, главное, близкий мне человек. К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте и на пике своей карьеры. Он стоял у истоков «Металлоинвеста» и многие годы руководил им с присущей ему страстью. Всё, что он создал, будет служить людям и России. Он будет вечно жить в моей памяти и в моем сердце», — заявил основатель USM Алишер Усманов (компания «Металлоинвест» находится под прямым контролем USM. — Ред.).

Ранее в понедельник о смерти топ-менеджера от двусторонней пневмонии сообщила администрация Курской области. Соболезнования в связи со смертью Варичева выразил губернатор и администрация региона.

По данным Forbes, 52-летний бизнесмен был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, два сданных теста на коронавирус были отрицательными.

Варичев руководил компанией «Металлоинвест» с 2013 года, был депутатом Курской облдумы шестого (2016–2021 годы) созыва по спискам партии «Единая Россия», членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.

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