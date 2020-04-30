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СМИ назвали возможную причину смерти мэра Ставрополя

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Фото: РИА Новости/Владимир Макаров
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Причиной смерти мэра Ставрополя Андрея Джатдоева был не коронавирус, его кончина могла быть вызвана проблемами с сердечно-сосудистой системой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в четверг, 30 апреля.

Джатдоев скончался ранее в этот день на 58-м году жизни. Собеседник агентства в медицинских кругах города утверждает, что градоначальник внезапно почувствовал себя плохо утром в четверг.

Причины смерти мэра уточняются.

Соболезнования в связи с кончиной Джатдоева ранее выразил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что градоначальнк был достойным человеком, верным другом и отличным управленцем, который многое сделал для краевого центра.

Джатдоев был избран мэром Ставрополя на пятилетний срок в 2016 году. В 2019-м он был удостоен звания «Герой труда Ставрополья».

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