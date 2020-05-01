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Роспотребнадзор назвал условия возврата купленных онлайн лекарств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Купленные через интернет лекарства можно вернуть, если они оказались некачественными или если при продаже распространялась неверная информация, сообщается 1 мая на сайте Роспотребнадзора.

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«Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что некачественным препарат является в том случае, если он не соответствует показателям, установленным нормативными документами. В то время как ненадлежащей информацией считается недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте аптеки.

27 апреля стало известно, что в марте 2019 года средняя стоимость лекарств в российских аптеках на фоне пандемии оказалась на 9% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Подорожание в связи с ажиотажем позволило аптекам получить выручку на 46% больше, чем в марте 2019 года.

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