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В Москве неизвестный с пистолетом похитил из аптеки 100 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На востоке Москвы неизвестный похитил из аптеки 100 рублей, угрожая фармацевту пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 27 апреля.

Инцидент произошел 26 апреля по адресу Сиреневый бульвар, дом 15.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в аптеке по указанному адресу, угрожая пистолетом фармацевту, похитил 100 рублей, а затем скрылся», — рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

22 апреля сообщалось, что самокат, шубу и технику украли из квартиры в центре Москвы. Общая сумма ущерба составила 48 тыс. рублей.

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