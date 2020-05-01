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Прибывший из Петербурга житель Кубани отказался сдать анализ на COVID

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Краснодарском крае мужчина отказался сдавать обязательный анализ на наличие коронавируса после возвращения из Санкт-Петербурга. Об этом 30 апреля сообщил региональный оперштаб на странице ВКонтакте.

«В Тбилисском районе находящийся на самоизоляции мужчина в хамской форме отказался сдавать обязательный анализ на COVID-19. Мужчина... получил предписание Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции и необходимости сдавать анализ. Однако при попытке медиков взять биоматериал 27 апреля пациент в грубой форме отказался от процедуры», — говорится в сообщении.

Анализ не был взят, Тбилисская центральная районная больница обратилась в полицию. Готовится иск в суд о принудительном взятии анализов. В случае неповиновения жителя Кубани привлекут к административной ответственности.

В настоящее время в Краснодарской крае выявлено 1017 заражений, 20 человек скончались, 251 выздоровел.

Коронавирус в России

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 7099 человек. С начала распространения COVID-19 в стране зарегистрировано 106 498 случаев заражения. К настоящему времени скончались 1073 человека, выздоровели 11 619.

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