Водитель погиб при опрокидывании машины в Саратовской области

В Перелюбском районе Саратовской области при опрокидывании автомобиля погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в четверг, 30 апреля, около 17:30 на 3-м км автодороги Николаевка – Холманка. По предварительным данным, 61-летний водитель Chevrolet Niva потерял управление и допустил опрокидывание машины, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Утром 30 апреля в Республике Коми иномарка вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. На месте погибла женщина-пассажирка, еще два человека, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.