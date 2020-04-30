Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Коми

В Сысольском районе Республики Коми при опрокидывании легковой иномарки погибла женщина. Еще двое человек получили травмы.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в УГИБДД МВД по Коми, авария произошла рано утром в четверг, 30 апреля. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир получила различные травмы, от которых скончалась. Пострадали водитель и еще один пассажир, мужчины госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

29 апреля в Москве грузовик и легковой автомобиль столкнулись в районе 85-го км МКАД. В результате аварии погибли три человека.