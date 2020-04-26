Два человека погибли в перевернувшемся тракторе в Башкирии

В Аскинском районе Республики Башкортостан при опрокидывании трактора погибли житель Удмуртии и его пассажир. Об этом главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил на своей странице в Facebook.

Авария произошла накануне 25 апреля, когда трактор двигался по грунтовой дороге, предназначенной для обслуживания нефтяных скважин. По предварительным данным, при спуске 56-летний водитель из Удмуртии не справился с управлением и допустил опрокидывание спецтехники, пишет ИА «Сусанин».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 42-летний пассажир получили различные травмы, от которых скончались на месте.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших. В статистику не попадут инциденты, которые связаны с вождением косвенно.