Водитель погиб после столкновения с автовозом в Хабаровске

В Краснофлотском районе Хабаровска легковой автомобиль врезался в стоящий на дороге автовоз. Водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла 28 апреля на улице Трехгорной. По предварительным данным, 32-летний водитель Nissan Note потерял управление и наехал на стоящий у обочины Iveco Straliss с полуприцепом.

Отмечается, что легковушка врезалась в автовоз буквально через две минуты после того, как водитель большегруза остановился, чтобы проверить крепления.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Nissan скончался в отделении реанимации краевой клинической больницы №2.

Ранее 29 апреля сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с участием двух грузовиков и легковушки на МКАД. Он оказался зажатым в одном из большегрузов. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, но он скончался.