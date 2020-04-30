Женщина-пешеход тяжело пострадала при наезде внедорожника в Твери

В Твери водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил женщину во дворе дома. Пешеход госпитализирована с тяжелыми травмами в больницу.

Как сообщает региональная ГИБДД, авария произошла утром 30 апреля на улице Паши Савельевой. По предварительным данным, 62-летний водитель Toyota Land Cruiser двигался по придомовой территории, когда из-за припаркованного автомобиля выбежала женщина-пешеход 1986 года рождения, пишут «Тверские ведомости».

В результате наезда женщина получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, также есть подозрение на перелом костей таза. Пострадавшая госпитализирована.

Установлено, что в момент ДТП водитель был трезв. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Утром 30 апреля в Республике Коми иномарка вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. На месте погибла женщина-пассажирка, еще два человека, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.