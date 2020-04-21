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Водитель в Челябинске ожидает суда за смертельный наезд на пенсионера

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В Челябинске ожидает суда водитель, который допустил наезд на 72-летнего пешехода. Пенсионер скончался в больнице через 15 дней после ДТП.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Тракторозаводском районе города. По данным прокуратуры, пьяный 32-летний водитель ВАЗ-21150 на улице Горького сбил пенсионера, который переходил дорогу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как рассказали сайту 1obl.ru в пресс-службе областной прокуратуры, пешеход скончался в медучреждении через 15 дней после наезда. Водитель полностью признал свою вину и выплатил 150 тыс. рублей в качестве частичного возмещения ущерба.

Между тем сторона потерпевшего заявила иск на сумму 1,727 млн рублей. На машину обвиняемого был наложен арест. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения.

11 апреля в Хабаровске при столкновении двух машин, одной из которых управлял водитель в нетрезвом состоянии, погибли два человека. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

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