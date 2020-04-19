Пассажирский автобус сорвался со склона в Китае

Автобус с пассажирами опрокинулся со склона в китайской провинции Цзянси. В результате аварии погибли шесть человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщило агентство «Синьхуа».

По информации журналистов, инцидент произошел около 09:00 по местному времени (4:00 мск). Автобус опрокинулся на бок, а затем скатился со склона вниз.

В салоне находились 19 человек. Правоохранители задержали водителя, он не пострадал. Другие детали инцидента выясняются.

16 апреля в Санкт-Петербурге погиб водитель фуры, пробившей ограждение и упавшей в реку Неву. На опубликованной в соцсетях записи видно, как до падения транспортное средство заворачивает на соседнюю полосу, сносит рекламный щит и падает с набережной.