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Пьяный экс-депутат на Bentley въехал в столб в Подмосковье

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Фото: РЕН ТВ
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Бывший член Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Рифат Арифулин въехал в столб в состоянии алкогольного опьянения в Московской области. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Барышникова в подмосковном городе Орехово-Зуево в ночь на 20 апреля.

В результате ДТП Арифулин получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Его госпитализировали.

В феврале прошлого года Арифулин, будучи пьяным, разделся до трусов и бегал по улицам Москвы с пистолетом, сообщал телеканал «Царьград».

13 апреля нетрезвая 14-летняя девочка стала участницей ДТП в городе Белово Кемеровской области. Без разрешения она взяла у своего отца автомобиль Mazda Capella и вместе со своим 16-летним другом поехала кататься по городу. В какой-то момент она не справилась с управлением, и иномарка врезалась в ограждение на улице Магистральной.

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