Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу
Общество
Названы сроки отключения отопления в Москве
Экономика
Банки готовы отменить комиссии за переводы в системе быстрых платежей с 1 мая
Политика
Песков ответил на слухи о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Общество
Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни
Наука
Найдено новое средство от коронавируса

Главгосэкспертиза одобрила удлинение ВПП аэропорта Воронежа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В воронежском международном аэропорту планируют удлинить на 200 м взлетно-посадочную полосу, длина которой сейчас составляет 2,3 км. Работы одобрила Главгосэкспертиза.

Как сообщили в ведомстве, эксперты рассмотрели повторно представленную документацию. Согласно проекту, кроме удлинения полосы будет обустроено искусственное покрытие, установлена водосточно-дренажная система, перенесено на новые площадки светосигнальное, радиотехническое и метеорологические оборудование.

Также предусмотрено строительство стартовой аварийно-спасательной станции, пишет ИА «Абирег».

В Главгосэкспертизе отмечают, что реконструкция взлетно-посадочной полосы потребуется исходя из прогнозов на 2028 год. К этому времени аэропорт будет принимать среднемагистральные воздушные суда. Также эксперты учли объем перевозок и интенсивность движения судов.

Средства на реконструкцию выделят из федерального бюджета.

Ранее в апреле сообщалось, что в Татарстане планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Нижнекамска (Бегишево). На подготовку проектно-сметной документации направят 129,7 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Шереметьево сообщили о приостановке почти всех инвестпроектов
Пассажиропоток аэропортов РФ в марте снизился на 17,6%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020