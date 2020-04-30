Главгосэкспертиза одобрила удлинение ВПП аэропорта Воронежа

В воронежском международном аэропорту планируют удлинить на 200 м взлетно-посадочную полосу, длина которой сейчас составляет 2,3 км. Работы одобрила Главгосэкспертиза.

Как сообщили в ведомстве, эксперты рассмотрели повторно представленную документацию. Согласно проекту, кроме удлинения полосы будет обустроено искусственное покрытие, установлена водосточно-дренажная система, перенесено на новые площадки светосигнальное, радиотехническое и метеорологические оборудование.

Также предусмотрено строительство стартовой аварийно-спасательной станции, пишет ИА «Абирег».

В Главгосэкспертизе отмечают, что реконструкция взлетно-посадочной полосы потребуется исходя из прогнозов на 2028 год. К этому времени аэропорт будет принимать среднемагистральные воздушные суда. Также эксперты учли объем перевозок и интенсивность движения судов.

Средства на реконструкцию выделят из федерального бюджета.

Ранее в апреле сообщалось, что в Татарстане планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Нижнекамска (Бегишево). На подготовку проектно-сметной документации направят 129,7 млн рублей.