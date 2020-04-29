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Пассажиропоток аэропортов РФ в марте снизился на 17,6%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пассажиропоток российских аэропортов в марте 2020 года снизился на 17,6% в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом в среду, 29 апреля, свидетельствуют данные Росавиации.

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На сайте федеральной службы сказано, что в феврале текущего года аэропорты России приняли 13,97 млн пассажиров, тогда как в марте это количество составило 11,5 млн.

27 апреля стало известно, что пассажиропоток московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово в марте 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 34,3%.

С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение, а затем и железнодорожное из-за пандемии коронавируса. Разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину. В результате многие авиакомпании сократили количество внутренних рейсов на 90%, примерно на столько же упал пассажиропоток в российских аэропортах. Средний чек на билеты в начале апреля снизился на 40%.

В Минэкономразвития пообещали не допустить банкротства авиакомпаний. Президент РФ Владимир Путин пообещал направить на эти цели более 23 млрд рублей. В правительстве допускают введение дополнительных мер поддержки, в частности, возмещение недополученных доходов за февраль и март с дальнейшим предоставлением ежемесячных выплат.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

К

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