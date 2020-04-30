В Шереметьево сообщили о приостановке почти всех инвестпроектов

Аэропорт Шереметьево приостановил все инвестиционные проекты, кроме реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП-1), в рамках программы по сокращению расходов. Об этом сообщила «РИА Новости» директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова в четверг, 30 апреля.

По ее словам, проект ВПП-1 необходимо завершить «с учетом его особой значимости» до конца 2020 года.

ВПП-3, а также терминалы С, E и D временно вывели из эксплуатации до восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций.

С 20 марта на фоне эпидемии коронавируса в Шереметьево приостановили работу терминалы E и С для обслуживания прибывающих и покидающих страну пассажиров. С 1 апреля не работает и терминал D.

Из-за кризиса в отрасли на фоне пандемии аэропорты терпят значительные убытки. Правительство России включило крупнейшие воздушные гавани страны в перечень системообразующих предприятий, которые получат господдержку.

Реконструкция ВПП-1 началась в январе и должна была завершиться к 30 ноября. Сотрудники аэропорта, специалисты «Аэрофлота» и Госкорпорации по организации воздушного движения провели совместную работу по моделированию работы двух ВПП при различных условиях, чтобы обеспечить бесперебойную работу во время закрытия ВПП-1, отмечало агентство «Москва» 20 января.

Общий объем инвестиций, заявленных аэропортом в рамках концессии, — 61 млрд рублей, предполагаемый срок их окупаемости — до 20 лет, сообщал «Интерфакс» в октябре прошлого года. Максимальная стоимость работ оценивалась в 8,3 млрд рублей. Во время реконструкции ВПП-1 работать не будет.

Третью взлетно-посадочную полосу открыли в Шереметьево 19 сентября. Ее длина составляет 3,2 км, ширина — 60 м. Ранее открытие было было запланировано на 1 сентября, но оно периодически переносилось. Изначально ВПП-3 собирались ввести в эксплуатацию к началу ЧМ-2018 в Москве.

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