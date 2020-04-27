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Проект реконструкции ВПП аэропорта Нижнекамск разработают за 129 млн рублей

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В Республике Татарстан планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Нижнекамск (Бегишево). На подготовку проектно-сметной документации направят 129,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из техзадания, подрядчик должен разработать проект до 10 декабря 2021 года. За свой счет он должен получить положительное заключение госэкспертизы на документацию, пишет ИА «Татар-информ».

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Средства на работы выделят из бюджета республики.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казань будет оформлен в посвященной поэту Габдулле Тукаю стилистике к 30 августа, когда будут отмечать 100-летие ТАССР. Проект предусматривает арт-объекты со сказочными героями, благоустройство сквера, информационные панно, обновление детской площадки, интерактивную инсталляцию и фотозону

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