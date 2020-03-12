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Брянский аэропорт ждет реконструкция

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Международный аэропорт Брянск будет реконструирован. Подробности предстоящих работ рассказал директор аэропорта Александр Сай.

По его словам, которые приводит интернет-газета «Брянские новости», в данное время речь идет о первом этапе, который начнется по федеральной программе. Будет укреплена взлетно-посадочная полоса, заменено светосигнальное и радиотехническое оборудование.

На этом этапе строительство аэровокзала не предполагается. Однако власти заложат основу современного аэропорта, способного принимать почти все типы воздушных судов.

Стоимость первого этапа реконструкции составит около 2,3 млрд рублей. Часть денег поступит из регионального бюджета. Работы планируется начать в 2020 году.

Что касается строительства аэровокзала, то на это потребуются деньги из местных бюджетов либо инвестиции каких-либо компаний. Это будет сложное сооружение с большим объемом оборудования.

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