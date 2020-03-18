Одобрен проект реконструкции аэропорта Хабаровска

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию аэродромной инфраструктуры аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске. Предусмотрены модернизация системы управления воздушным движением, строительство инженерных коммуникаций и очистных сооружений, площадки противообледенительной обработки воздушных судов, реконструкция перрона. На время работ аэропорт закрывать не планируется.

В проект внесены корректировки. В частности, на основании новых технических требований заказчика будет увеличено количество надземных огней на участках рулежных дорожек между двумя взлетно-посадочными полосами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Главгосэкспертизы. При реконструкции ВПП-1 на аэродроме Хабаровска установят радиомаячную систему инструментального захода на посадку в составе курсового и глиссадного радиомаяков с дальномерным радиомаяком, позволяющим контролировать посадку с двух направлений.

Напомним, международный аэропорт Брянск будет реконструирован. Подробности предстоящих работ рассказал директор аэропорта Александр Сай. В данное время речь идет о первом этапе, который начнется по федеральной программе. Будет укреплена взлетно-посадочная полоса, заменено светосигнальное и радиотехническое оборудование. На этом этапе строительство аэровокзала не предполагается.