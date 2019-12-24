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В четырех аэропортах Хабаровского края отремонтируют взлетные полосы

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В Хабаровском крае проведут реконструкцию взлетно-посадочных полос в четырех аэропортах. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал.

Работы начнутся в 2020 году. Реконструкция пройдет в аэропортах Охотска, Советской Гавани, Чегдомына и Херпучей. Средства на ремонт привлекут в рамках госпрограмм по ремонту аэропортовой инфраструктуры. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Кроме того, по словам Фургала, власти Хабаровского края намерены добиться передачи в управление региона пяти аэропортов в Херпучах, Чумикане, Аяне, Охотске и Богородском. На текущий момент они находятся в ведении федерального казенного предприятия «Аэропорты Дальнего Востока».

В 2019 году была введена программа продажи льготных билетов в северные районы. По специальной цене можно приобрести билеты из Хабаровска в Охотск и обратно. С 2020 года льготную программу планируют распространить и на другие населенные пункты.

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