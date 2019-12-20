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Частный инвестор готов вложиться в ремонт хабаровского аэропорта

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Частный инвестор готов восстановить за три года взлетно-посадочную полосу в поселке имени Полины Осипенко на севере Хабаровского края. Об этом сообщил глава туристической компании «Дальневосточные экспедиции» Бахт Мавланов.

Впрочем, по его словам, существует проблема с оформлением земли. Она находится в федеральной собственности, арендовать ее, чтобы начать работу, пока невозможно.

На реконструкцию площадки необходимо около 50 млн рублей. Но чем дольше тянутся бюрократические проволочки, тем дороже становится проект. Через несколько лет аэропорт восстанавливать станет невыгодно, приводит мнение Мавланова ИА AmurMedia.

Эксперт уверен, что работа аэропорта облегчит логистику и туристических, и регулярных маршрутов на север Хабаровского края. Сейчас в отдаленные поселки люди добираются через Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре. Иногда это занимает несколько суток.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства агентству ответили, что пути решения этой проблемы сейчас прорабатываются. Вопрос стоит на контроле министра.

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