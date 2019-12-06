Пассажиропоток вырос в аэропорту Иркутска почти на 12%

В аэропорту Иркутска сообщили о значительном увеличении пассажиропотока. За 2019 год воздушная гавань обслужила более 2,26 млн человек.

Общий пассажиропоток в аэропорту вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Наибольшая активность наблюдается на международных рейсах, на них пассажиропоток вырос на 13,9%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Наиболее популярными стали рейсы в Пекин, Камрань, Бангкок и Сеул.

Российскими рейсами воспользовались 1,6 млн человек, что на 10,9% больше, чем в 2018 году. Кроме того, через аэропорт прошли 27,4 тыс. транзитных пассажиров.

Всего в аэропорту выполнено 28,1 тыс. рейсов.