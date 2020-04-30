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Более 300 тыс. рублей получат прибывшие на работу в Псковскую область медики

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В Псковской области увеличили размер «подъемных» для медиков, прибывших работать в регион. Соответствующий закон принят на 44-й сессии регионального парламента, сообщает Псковское областное Собрание депутатов.

Единовременная выплата для врачей стационаров возросла с 70 до 150 тыс. рублей. Для врачей поликлиник, врачебных амбулаторий, поликлинических отделений, отделений общей врачебной практики – со 100 до 300 тыс. рублей. для специалистов со средним медицинским образование – с 30 до 50 тыс. рублей, пишет Псковское агентство информации.

Кроме того, введена новая выплата для фельдшеров. При первом своем трудоустройстве они смогут рассчитывать на единовременную поддержку в размере 100 тыс. рублей.

Условием для получения денег является заключение трудового договора после 1 января 2020 года.

Предполагается, что на выплаты смогут рассчитывать 14 врачей, 25 фельдшеров и 33 медсестры.

29 апреля «Известиями» рассказали в пресс-службе Минздрава России, что ведомство одобрило уже в 68 субъектах страны дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили ведомства.

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