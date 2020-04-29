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Минздрав России одобрил дополнительные выплаты врачам в 68 регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство здравоохранения России одобрил уже в 68 субъектах страны дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили «Известиями» в пресс-службе ведомства.

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«На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 68 субъектами РФ, которые уже могут производить указанные выплаты. В соответствии с поручением Президента России и Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484, медперсонал, оказывающий медицинскую помощь непосредственно гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также сотрудники службы скорой помощи, оказывающие помощь таким гражданам», — говорится в заявлении.

В частности, врачи стационаров получат 80 тыс. рублей в месяц. Средний медицинский персонал и врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей в месяц. Младший медперсонал стационаров, водители и медработники среднего и младшего звена скорой помощи смогут рассчитывать на 25 тыс. руб. в месяц.

Выплаты предусмотрены за работу в апреле, мае, июне 2020 года.

Кроме того, в Минздраве сообщили о стимулирующих выплатах медицинским работникам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Данная мера регулируется постановлением правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 415. Все региональные ведомства получило свои лимиты для осуществления таких выплат.

«В настоящий момент осуществляются выплаты медицинским работникам в следующих регионах: Тверская область, Архангельская область, Чеченская Республика, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Нижегородская область, Красноярский край, Челябинская область, ХМАО-Югра, Сахалинская область. Выплаты медработникам в остальных субъектах РФ начнутся в ближайшее время», — отметили в пресс-службе Минздрава России.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил отменить подоходный налог на выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Помимо специальных дополнительных выплат из федерального бюджета, Путин в начале апреля распорядился установить повышенные страховые гарантии для медицинских работников по аналогии с военными.

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