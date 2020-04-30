Благоустройство общественных территорий стартовало в Кондрове

В Кондрове (Калужская область) началось благоустройство общественных пространств по программе «Формирование современной городской среды в Калужской области». Об этом сообщил замглавы администрации Дзержинского района Евгений Васильев.

По его словам, на Кооперативной улице и на площадке, примыкающей к площади Победы, построят автопарковку и площадь «Фестивальная». В 2020 году запланировано асфальтирование парковки, а также укладка тротуарной плитки, установка ограждений, пишет газета «Весть».

В следующем году предстоит обустроить амфитеатр с местами для зрителей, установить сцену и малые архитектурные формы.

Ранее в апреле сообщалось, что в Калужской области на этот год в рамках национального проекта «Культура» запланирован капремонт 11 учреждений, закупка восьми передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения, а также открытие созданного виртуального концертного зала в Мосальске.