Генплан будущего этнопарка представили в Магадане

Глава Магадана Юрий Гришан встретился с рабочей группой, занимающейся созданием этнопарка в устье реки Дукчи. Автор проекта представила генплан будущей благоустроенной территории, которая займет площадь в 3 га.

Как сообщили MagadanMedia в пресс-службе мэрии города, этнопарку присвоили название «Дюкча», что означает «стоянка». Автором проекта выступила архитектор Людмила Терещенко.

Согласно замыслу, на территории в 3 га разместят несколько зон – детскую спортивную этноплощадку, кафе, сцену, амфитеатр, велосипедную дорожку, лабиринты с тотемами, парковки и многое другое. В основе идеи лежит симбиоз современности и особенностей культуры и быта северного этноса – эвенов и коряков.

Выбранный под парк участок находится на левом берегу устья реки Дукча, за мостом, неподалеку от зоны отдыха Горняк. Летом здесь празднуется открытие сезона и проходят этнофестивали, фестиваль «Стрательский фарт», эвенский новый год Хэбденек.

Проект парка примет участие во Всероссийском конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды осенью 2020 года.