Нижний парк продолжат реконструировать в Липецке

Мэрия Липецка планирует продолжить реконструкцию Нижнего парка. Работы пройдут в центральной и исторических частях, сообщает пресс-служба администрации города.

Этим летом в парке планируют провести озеленительные работы, установить скамьи для сцены, а также оборудовать эстраду современной аудиосистемой. Немного дальше будет создана танцевальная площадка, пишет GOROD48.

В исторической части парка также пройдут озеленительные работы. Специалисты высадят деревья и кустарники, выполнят устройство газона.

В районе памятника Народовольцам запланирована установка малых архитектурных форм. Сам монумент оштукатурят и покрасят. На дороге за ним заменят асфальт, установят подпорные стенки и освещение.

Помимо этого, приведут в порядок пешеходную зону между зоопарком и спорткомплексом «Динамо».

Благоустройство парка пройдет в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».