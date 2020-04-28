Места массового отдыха закроют на Колыме в майские праздники

В Магадане и округах к майским праздникам перекроют все места массового отдыха. Поручение установить на въездах посты отдал губернатор Сергей Носов.

Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции. Власти считают, что в период массовых гуляний риск заражения возрастает в разы, поэтому необходимо не допустить контактов между людьми, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.

По словам и.о. замминистра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елены Кузьменко, особое внимание необходимо обращать на санитарное состояние общественного транспорта. Инфицирование там может происходить очень быстро.

26 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для заведений общепита после отмены режима самоизоляции разработают новые правила. Она не исключила, что сам режим начнут постепенно смягчать после майских праздников.