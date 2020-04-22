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Конкурс по пошиву масок проведут в Магадане

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Администрация Магадана планирует провести конкурс по пошиву масок. Будет и призовой фонд. Идея принадлежит мэру города Юрию Гришану.

Как он рассказал журналистам, магаданцы — очень творческие люди. Это проявляется даже в изготовлении средств индивидуальной защиты. Гришан убедился в этом, встретив в масках жителей Уптара. Это и красиво, и полезно, и эффективно, сказал глава городской администрации, слова которого приводит ИА MagadanMedia.

С 14 апреля в Магадане запрещено посещать детские площадки, парки и скверы. Это необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В мэрии отмечали, что, несмотря на режим самоизоляции, горожане продолжают посещать общественные места.

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