В Магадане ограничили вход в парки и скверы

В Магадане запретили посещать парки, скверы и детские площадки. Такая мера необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По данным мэрии, многие горожане, несмотря на самоизоляцию, продолжают гулять в общественных местах. В солнечную погоду особенно много людей можно заметить на побережьях и в парках. В связи с этим в Магадане решено оградить сигнальными лентами Магаданскую площадь, парк Болдырева, скверы 60-летия и 70-летия Магадана, а также городской парк и парк «Маяк». Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Также с помощью громкоговорителей специалисты оповещают население о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.