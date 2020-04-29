Сцену с амфитеатром на 5 тыс. мест построят в станице в Ростовской области

В станице Старочеркасской Ростовской области планируют установить сцену с амфитеатром на 5 тыс. человек. Об этом сообщает администрация Аксайского района.

Контракт с подрядчиком уже заключен. Средства на работы выделят из областного бюджета по программе формирования комфортной городской среды, пишет RostovGazeta.

Сцена с амфитеатром соединит два парка. Один из них площадью 4 га построили в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а во втором сейчас завершаются строительные работы.

Реализация проекта позволит проводить массовые мероприятия в специально благоустроенном пространстве, а не в центре станицы.