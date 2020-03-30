Около 26 млн рублей направят на ремонт очистных сооружений под Ростовом

В Октябрьском районе Ростовской области запланирован ремонт очистных сооружений. Об этом сообщает правительство региона.

Глава Ростовской области распорядился выделить на работы 24 млн рублей. Еще 2 млн рублей выделят из местного бюджета, пишет RostovGazeta.

Около 18 млн направят на восстановление комплекса по очистке шахтных вод в хуторе Новогригорьевка. Остальные средства предусмотрены на работы в Краснокутском сельском поселении.

Необходимая документация уже подготовлена. Ремонт планируется завершить в этом году.

Отмечается, что комплекс сооружений по приемке и очистке шахтных вод был создан в 2004 году при реконструкции угольной отрасли. С тех пор капитальный ремонт не проводили.

В начале марта сообщалось, что в Астраханской области ускорят выполнение программы «Чистая вода». В проект включены пять населенных пунктов региона, а всего в питьевой воде нуждаются 84 муниципальных образования.