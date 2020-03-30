Прямой эфир

Около 26 млн рублей направят на ремонт очистных сооружений под Ростовом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Октябрьском районе Ростовской области запланирован ремонт очистных сооружений. Об этом сообщает правительство региона.

Глава Ростовской области распорядился выделить на работы 24 млн рублей. Еще 2 млн рублей выделят из местного бюджета, пишет RostovGazeta.

Около 18 млн направят на восстановление комплекса по очистке шахтных вод в хуторе Новогригорьевка. Остальные средства предусмотрены на работы в Краснокутском сельском поселении.

Необходимая документация уже подготовлена. Ремонт планируется завершить в этом году.

Отмечается, что комплекс сооружений по приемке и очистке шахтных вод был создан в 2004 году при реконструкции угольной отрасли. С тех пор капитальный ремонт не проводили.

В начале марта сообщалось, что в Астраханской области ускорят выполнение программы «Чистая вода». В проект включены пять населенных пунктов региона, а всего в питьевой воде нуждаются 84 муниципальных образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект реабилитации водохранилища на Урале прошел госэкспертизу
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» обязали убрать утонувшую баржу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020