Главгосэкспертиза одобрила проект обхода Аксая в Ростовской области

Проектно-сметная документация на строительство автодороги М-4 «Дон» в обход города Аксая в Ростовской области получила одобрение Главгосэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство автодороги первой категории», — приводит сообщение RostovGazeta.

Согласно проекту, участок трассы с 1038-го по 1072-й км будет огибать с восточной стороны Аксай и хутор Большой Лог. Затем дорога примкнет в трассе М-4 «Дон».

С 1036-го по 1038-й км дороги будет организовано шестиполосное движение, а с 1038-го по 1073-й км — четырехполосное. Обход планируют сделать платным, с пунктом оплаты на 1045-м км.

Проект строительства автодороги также включает три новые транспортные развязки, восемь путепроводов и пять мостов, один из которых будет через реку Дон.

В феврале сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области возле поселка Ковалевка планируют построить надземный переход через трассу М-4 «Дон». Переход появится на 1049-м км трассы и обеспечит местным жителям безопасное пересечение дороги.