Запрет на продажу спиртного скорректировали в Курганской области

В Курганской области внесли изменения в запрет на продажу алкоголя, действующий в регионе с 30 апреля по 10 мая. Приобрести алкоголь разрешат 8 мая.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в региональном оперативном штабе, решение скорректировать время торговли было принято в связи с предстоящим празднованием Великой Победы. Запрет на продажу спиртного будет действовать с 30 апреля по 7 мая, а далее с 9 по 10 мая.

Ограничения на торговлю власти объяснили началом пожароопасного сезона. По данным издания, значительная часть возгораний происходит по вине пьяных граждан, которые не в состоянии проконтролировать разведенный огонь.

Ранее в апреле сообщалось, что в Совете Федерации разработали законопроект, согласно которому в России будет введен контроль за оборотом стеклянных бутылок, в которые разливают алкоголь.