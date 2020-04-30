Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
У вице-премьера РФ Хуснуллина не обнаружили коронавирус
Общество
В Москве от коронавируса скончались еще 47 пациентов
Мир
В США прокомментировали заражение Мишустина коронавирусом
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Армия
Минобороны сообщило о 122 вылечившихся от COVID-19 в армии и учебных заведениях
Общество
Минпросвещения рекомендовало закончить учебный год 9 и 11 классов до 5 июня

Запрет на продажу спиртного скорректировали в Курганской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курганской области внесли изменения в запрет на продажу алкоголя, действующий в регионе с 30 апреля по 10 мая. Приобрести алкоголь разрешат 8 мая.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в региональном оперативном штабе, решение скорректировать время торговли было принято в связи с предстоящим празднованием Великой Победы. Запрет на продажу спиртного будет действовать с 30 апреля по 7 мая, а далее с 9 по 10 мая.

Ограничения на торговлю власти объяснили началом пожароопасного сезона. По данным издания, значительная часть возгораний происходит по вине пьяных граждан, которые не в состоянии проконтролировать разведенный огонь.

Ранее в апреле сообщалось, что в Совете Федерации разработали законопроект, согласно которому в России будет введен контроль за оборотом стеклянных бутылок, в которые разливают алкоголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продажу алкоголя приостановят в Курганской области с 30 апреля
В Новосибирской области шесть человек погибли от отравления неизвестной жидкостью

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020