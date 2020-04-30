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Порошенко оспорил обвинения в госизмене в обращении к Зеленскому

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, дав негативную оценку уголовному делу против себя по делу о госизмене. Видео опубликовано в четверг, 30 апреля, на YouTube-канале Порошенко.

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«Уголовное дело по факту событий в Керченском проливе, которое было начато с подачи соратника Януковича Портнова, продолжает расследоваться», — заявил он.

По словам экс-президента, за год нынешняя власть не предприняла усилий, «чтобы защитить свободу судоходства в Азовском море».

8 апреля стало известно, что в отношении Порошенко возбуждено не менее 10 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства. При этом допросы бывший лидер регулярно игнорирует.

В мае 2019 года Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело против Порошенко на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Портнов обвинил Порошенко в госизмене из-за приказа отправить три военных корабля в российские воды и использовании их задержания как повод для введения военного положения. Порошенко указал на то, что заведенное против него уголовное дело о госизмене призвано «защитить правовую позицию» Москвы.

Указанные три корабля были задержаны в ноябре 2018 года после вторжения в территориальные воды России в Керченском проливе. Тогда в Крым доставили 24 украинских моряка и сами корабли. Следствие в России возбудило уголовное дело о нарушении государственной границы. Украинцы вернулись на родину в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами. Корабли передали Киеву 18 ноября в качестве жеста доброй воли.

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