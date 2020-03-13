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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

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Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости».

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Отмечается, что допрос был назначен на 12:00 (13:00 мск), однако даже через полчаса ни сам экс-глава Украины, ни его адвокаты не появились. У входа в ГБР Порошенко ждали журналисты, а само здание охраняла полиция и нацгвардия.

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката экс-президента сообщило, что Порошенко покинул Украину и находится за границей, в связи с чем не сможет прийти.

7 марта Порошенко заявил о закрытии одного из дел против него. По словам политика, у него есть решение суда, согласно которому ГБР обязано закрыть уголовное дело о декларировании недостоверных данных.

В отношении Порошенко заведено больше 10 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства.

10 декабря 2019 года Госбюро Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по факту государственной измены при подписании им Минских соглашений. В ноябре сообщалось, что бывший президент Украины не появлялся на допросах 20 раз и не прошел проверку на полиграфе. В совокупности Порошенко может получить до 15 лет тюремного заключения.

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