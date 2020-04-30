Власти Кубани продлили режим самоизоляции до 12 мая

Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Слова Кондратьева приводит в четверг, 30 апреля, сайт региональной администрации.

«Если мы нарушим самоизоляцию, все понимают, в каком масштабе может распространяться инфекция в крае. Карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая. По-другому действовать мы не можем, не имеем права»,— сказал глава региона на заседании оперативного штаба.

Он отметил, что ужесточения ограничительных мер ждать не следует, власти намерены сохранять действующий режим. Нововведением стал только обязательный масочный режим для жителей области.

«То мы просили надеть маску, а теперь имеем право требовать. Всех, кто появился на улице, кто пришел в магазин, на работу. Все должны быть в масках без исключения», — резюмировал Кондратьев.

С 31 марта в Краснодарском крае прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. Парки, скверы, набережные, детские площадки закрыты. Также отменено авиасообщение между Сочи и Краснодаром.

По состоянию на 30 апреля, в регионе зафиксировано 1017 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в России заболели 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровел ― 11 619.

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