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Запрет бронирования отелей на Кубани сохранится до 1 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Краснодарском крае до 1 июня сохранится запрет на бронирование гостиниц, отелей и санаториев. О продлении ограничительных мер в регионе сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба.

По словам Кондратьева, Краснодарскому краю важно выйти из карантина до начала лета, чтобы была возможность открыть курортный сезон. До 1 июня будет действовать запрет на бронирование во всех местах размещения. Глава региона отметил, что пандемия — не время для отдыха и путешествий. Об этом пишут «Кубанские новости».

Кондратьев отметил, что санаторно-курортная отрасль потеряет майские праздники, но при этом удастся сохранить курортный сезон.

Кроме того, в регионе вводится обязательный масочный режим с 30 апреля. Ношение масок становится обязательным в общественных местах и в транспорте.

Число заразившихся коронавирусом в России уже превысило 100 тыс. По данным оперштаба на 30 апреля, в 85 регионах страны за последние сутки зарегистрировано 7099 новых случаев инфицирования. Больше всего новых заболевших в Москве (3039) и области (739). Далее следуют Петербург (336), Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская области (101). В остальных регионах менее 100 новых зараженных за сутки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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