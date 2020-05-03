Балтийская крепость: что показали маневры в Калининградской области

В последней декаде апреля прошли крупномасштабные учения сил Балтийского флота (БФ) в Калининградской области. В ходе маневров, о которых официально мало что сообщалось, впервые был задействован «главный калибр» БФ: новейшие малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», недавно поступившие на вооружение зенитные системы С-400, истребители Су-30СМ и тяжелые артсистемы 2С7 «Пион». В небо над Балтикой поднимали «летающие радары» А-50 и стратегические ракетоносцы Ту-160. Как рассказали источники «Известий» в военном ведомстве, маневры БФ прошли по плану боевой подготовки, все задачи были выполнены. Какие угрозы учились отражать экипажи кораблей, самолетов, расчеты противовоздушной обороны и морские пехотинцы, разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

В небе

Балтийский эксклав — самый уязвимый регион страны, поскольку у него нет сухопутной связи ни с Россией, ни с союзной Белоруссией. Опыт современных военных конфликтов показывает, что многое решается в начальный период — первые двое-трое суток. Именно они и определяют дальнейший ход боевых действий.

Поэтому для Балтийского флота главная задача — не позволить нанести противнику массированные ракетно-авиационные удары по своим объектам и инфраструктуре Калининградской области. Также нужно успеть выставить минные поля для противодействия десантной операции неприятеля и организовать сухопутную оборону. Все эти действия отрабатывались в ходе проведенных в последней декаде апреля учений.

Калининград_3 Бомбардировщик Су-24 Балтийского флота во время плановой тренировки по нанесению авиаударов по надводным целям в Балтийском море Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Для управления воздушными силами и ПВО в Калининградскую область прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У «Сергей Атаянц». Такие уникальные машины — редкие гости в небе над Балтикой.

Под управлением А-50У ударные Су-30СМ и Су-24М провели серию полетов, в ходе которых отрабатывали нанесение ударов по воздушным и береговым целям. Широкий круг боевых задач решали и боевые вертолеты, среди которых были и недавно поступившие на флот Ка-29. А 29 апреля к маневрам над Балтийским морем подключились два стратегических ракетоносца Ту-160. Вообще такие крупные учения стало первыми в истории недавно созданной калининградской 132-й смешанной авиационной дивизии.

Калининград_1 Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море Фото: ТАСС/Пресс-служба Балтийского флота

Масштабные воздушные маневры привлекли внимание военных стран НАТО. В частности, бельгийские истребители «перехватили» А-50У. На разных участках маршрутов они сопровождали Ту-160 и некоторые другие наши самолеты. Российские пилоты не остались в долгу — Су-27 «перехватили» шведский самолет-разведчик, а также чрезмерно активный бельгийский F-16.

В целом Калининградская область достаточно насыщена системами противовоздушной обороны, начиная от дальнобойных комплексов С-400 и заканчивая корабельными системами. Учитывая близость военно-морской базы Балтийск к границам стран НАТО, у расчетов ПВО практически не будет времени на раскачку в случае начала боевых действий. Именно поэтому корабельные системы ПВО включены в единый контур обороны региона.

На море

За последние несколько лет Балтийский флот получил четыре новых малых ракетных корабля (МРК), вооруженных комплексами «Калибр». В группировку вошли МРК «Мытищи», «Советск», «Ливень» и «Пассат». Вместе с ракетными катерами «Моршанск» и Р-257 в ходе учений они провели артиллерийские стрельбы и ракетные пуски. К сожалению, условия Балтийского моря не позволяют проводить полноценные ракетные стрельбы, поэтому их заменили на электронные.

Калининград_2 Корабли Балтийского флота во время тактического учения Балтийского флота на полигоне Хмелевка Фото: ТАСС/Пресс-служба Балтийского флота

Также отработали ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям корветы БФ «Сообразительный», «Стерегущий» и «Стойкий».

Большие десантные корабли (БДК) «Королев» и «Калининград», малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и десантные катера в ходе учений провели высадку на берег морских пехотинцев. Помимо этого, БДК занимались постановкой морских мин. Эта преграда поможет защитить побережье Калининградской области от морского десанта противника и от действий подводных сил стран Североатлантического альянса.

Калининград_4 Десантный катер на воздушной подушке типа «Зубр» проекта 12322 «Евгений Кочешков» во время высадки военной техники с личным составом во время тактического учения Балтийского флота на полигоне Хмелевка Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Противолодочные корабли вели поиск и отрабатывали «уничтожение» подводных лодок. Неатомные субмарины имеются на вооружении ряда стран НАТО, например, ФРГ. А тральщики, включая новейший корабль проекта 12700 «Александр Обухов», занимались разминированием акватории.

По сути, во время учений в море вышли все ходовые корабли Балтийского флота.

На суше

В последнее время сухопутная группировка сил Балтийского флота была усилена новой техникой — артиллерийскими системами «Мста» и «Пион» и реактивными системами залпового огня «Смерч». В составе 11-го армейского корпуса появился и танковый полк. В дальнейшем одно из мотострелковых соединений предполагается развернуть в полноценную дивизию. Впервые в ходе этих учений были задействованы все новинки, которые имеются в распоряжении БФ.

Калининград_5 Бронетранспортер БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот соединения морской пехоты во время тактического учения Балтийского флота на полигоне Хмелевка Фото: ТАСС/Пресс-служба Балтийского флота

В целом же, несмотря на бушующую в мире и в России пандемию нового коронавируса, силы Балтийского флота провели большие полноценные учения. Они стали серьезной проверкой системы всей обороны, которую Россия сейчас выстраивает в регионе. И судя по пристальному вниманию со стороны НАТО, маневры прошли достаточно успешно.